Vedere CARAVAGGIO: al cinema un'esperienza sensoriale

San Marino Cinema presenta “CARAVAGGIO l'anima e il sangue” pomeriggio e sera alle 21 il docu-film girato in cinemascope realizzato in 8k solo per una giornata al Concordia di Borgo Maggiore

La produzione SKY distribuita dalla NEXO tocca anche San Marino dopo essere stato il documentario d'arte più visto in Italia (130.000 persone) insieme al film su Van Gogh.

Opere e tormenti di Michelangelo Merisi da Caravaggio narrati da Manuel Agnelli (voce- io interiore) con la consulenza del critico Claudio Strinati e di Rossella Vodret già curatrice della mostra milanese DENTRO CARAVAGGIO tenutasi a Palazzo Reale.

Sono 40 le opere dell'artista riprese e indagate in alta tecnologia (quasi ad evidenziare pennellate e dettagli non percepibili a occhio nudo) e messe in scena nella fiction sul personaggio con l'intento visionario e al contempo realistico del pittore secentesco maledetto.

L'anima e il sangue si sentono quasi si toccano in una esperienza sensoriale cinematografica unica.

INQUIETA visione del genio pittorico trasposta al cinema come in un TORMENTO temporale misurato in fotogrammi.

