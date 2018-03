Spielberg, "il giocatore" cinematografico, guarda ai ragazzini

Prima mondiale europea dell'ultimo film fantascientifico firmato da STEVEN SPIELBERG anche a San Marino per la settimana cinematografia del Concordia arriva READY PLAYER ONE

Spielberg ha diretto questo film dalla parte del pubblico. Partendo dai figli dei videogame anni Ottanta ad oggi la storia di "READY PLAYER ONE", tratta dal romanzo di Ernest Cline che ha scritto la sceneggiatura insieme al regista americano, coinvolge mondo corrotto e inquinato e mondo virtuale ideale a misura d'uomo (anzi di giocatore...): esattamente ciò che accade oggi ai più giovani.

Siamo nel 2045 e la popolazione vive veramente solo in OASIS: giocando a una caccia al tesoro (di ANORAK) pericolosa e miliardaria. Là fuori la terra non c'è più se non nel ricordo di chi l'ha distrutta inquinandola...

Ci sono le multinazionali a sfidare l'eroe adolescente, WADE WATTS e il gruppo di ragazzi, che combattono per la libertà loro: quale non si sa...

Occhio all'emozione di chi combatte, gioca una parte importante tra buoni e cattivi e può riservare sorprese, proprio per il coinvolgimento emotivo dello stesso SPIELBERG, che si è divertito un sacco - ha dichiarato a Roma ritirando il DAVID alla carriera.

fz