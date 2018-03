TEATRO di "GENERE" da una storia vissuta: SUZANNE

Sperimental(a)mente porta al Titano SUZANNE per la regia di César Brie in una storia vera del primo Novecento prodotta da LE CITTÀ INVISIBILI



Due donne e un uomo in scena, TAMARA BALDACCI e LINDA GENNARI con GIACOMO FERRAÙ interpretano 4 personaggi. 3 femminili e uno maschile.

LA GARCONNE ET L'ASSASSIN è un romanzo di VIRGILI-VOLDMAN e lo spettacolo SUZANNE è liberamente tratto proprio dalla vicenda accaduta a Paul e Louise nella Francia del XX secolo raccolta dagli scrittori. Due innamorati separati a forza dalla Prima Guerra mondiale. L'uomo fugge, diserta per amore, lei lo nasconde proteggendolo in una sorta di clausura dorata che lo soffoca. Lui per uscire si traveste da donna. La nuova identità lo salva cambiandolo dentro... PAUL GRAPPE diventa suo malgrado SUZANNE LANDGARD trasformandone i destini nel corpo e nella mente. L'amnistia generale dopo il 1918, li libererà...!?

