29 marzo 1993: Federico Fellini riceve l'Oscar alla carriera

Il 29 marzo 1993 quando al teatro Dorothy Pavillon di Los Angeles l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood premiò con l’Oscar alla carriera una delle figure più rispettate del cinema italiano e mondiale: Federico Fellini. L’importanza del maestro riminese per il cinema era stata riconosciuta oltreoceano già dal 1957, quando uno dei suoi primi capolavori, La strada, con protagonista sua moglie Giulietta Masina, era stato premiato con l’Oscar come miglior film straniero. A questo premio, nel corso di una carriera lunga quarant’anni, ne seguirono molti altri in terra americana: nel 1958 l’Oscar come miglior film straniero per Le notti di Cabiria (sempre con la Masina protagonista), poi per 8 1/2 nel 1964 e per Amarcord nel 1975. A questi si devono poi aggiungere gli Oscar a Piero Gherardi per i costumi de La dolce vita e 8 1/2 e a Danilo Donati per quelli de Il Casanova di Federico Fellini. Nel 1993 il regista aveva 73 anni, e aveva infine ricevuto l’invito dell’Academy a Los Angeles per il premio alla carriera, ”come riconoscimento per le sue qualità cinematografiche che hanno entusiasmato e deliziato il pubblico di tutto il mondo”