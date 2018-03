Teatro: è morto Luigi De Filippo

E' morto a Roma, all'età di 87 anni, Luigi De Filippo. Ne danno notizia fonti vicine alla famiglia. Attore, regista e commediografo, figlio di Peppino De Filippo, ultimo erede della storica dinastia, era nato a Napoli il 10 agosto 1930. Fino a metà gennaio era stato in scena, con 'Natale in casa Cupiello', al Teatro Parioli di Roma di cui era direttore artistico. E proprio al Parioli sarà allestita la camera ardente sarà allestita lunedì 2 aprile, dalle 15 alle 21.

"Ricordo Luigi De Filippo ultimo grande di una famiglia che ha fatto grande il nostro teatro. Roma lo ringrazia anche per l'impegno di questi anni al Teatro Parioli". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.