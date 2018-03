L’Università di San Marino nel Network of Small Countries and Territories

L’Università di San Marino si unisce agli Atenei di Andorra, Malta, Groenlandia, Liechtenstein e Gibilterra aderendo al Network delle Università dei Piccoli Stati e Territori, una rete di coordinamento fra istituzioni accademiche unite da esigenze comuni come la creazione di programmi di mobilità e di ricerca fra realtà di dimensioni ridotte, oltre all’organizzazione di conferenze scientifiche per promuovere la ricerca e l’istruzione. Il Network of Small Countries and Territories è stato fondato il 2 marzo scorso nella sede dell’Università di Andorra. Presente una serie di delegazioni che ha visto la partecipazione, per l’Ateneo sammarinese, del direttore generale, Isabella Bizzocchi, e della responsabile dell’Area Internazionalizzazione, Elena D’Amelio.