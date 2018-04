Gradara è il nuovo Borgo dei Borghi: "Una terra meravigliosa”

A decretarlo il concorso social della trasmissione di RaiTre “Kilimangiaro”



Soddisfazione e sorrisi a Gradara, vincitrice dell'edizione 2018 de “Il Borgo dei Borghi”, proclamato su Rai3 nella trasmissione Kilimangiaro, precedendo Castroreale (in provincia di Messina), Bobbio (in provincia di Piacenza) e altre 17 perle italiane. “Un riconoscimento importantissimo”, ha commentato a caldo il sindaco Filippo Gaspari, che vede in questo premio anche uno straordinario strumento di promozione. Non a caso, il post pubblicato sulla pagina della trasmissione condotta da Camila Raznovich ha raggiunto in poche ore quasi 200mila visualizzazioni e migliaia di reazioni. Esulta con un tweet anche Matteo Ricci: “Abbiamo una terra meravigliosa”, ha scritto il sindaco di Pesaro.



Il castello, realizzato dai Malatesta tra il XIII e il XIV secolo, sorge su una collina a 142 metri sul livello del mare, e assieme al suo borgo fortificato rappresentano una delle strutture medioevali meglio conservate d’Italia. Nel 1920 fu eseguita un’importante opera di restauro che riportò la Fortezza all’antica bellezza. Furono i versi dedicati da Dante nel V canto dell’Inferno nella Divina Commedia (Amor, ch’ha nullo amato amar perdona...) a immortalare la location: la storia di due amanti uccisi, Francesca Da Polenta, figlia di Guido Minore, signore di Ravenna, e Paolo, fratello del marito di lei Giangiotto, entrambi figli del signore di Gradara Malatesta da Verucchio.



E gli effetti del riconoscimento non si sono fatti attendere. A Pasqua e Pasquetta Gradara ha fatto di nuovo il pieno di turisti con file lunghissime e posti auto introvabili.



