San Marino: dal 7 aprile, San Marino Cinema è accessibile con un click



On line i biglietti per il Concordia

Vuoi evitare file in biglietteria, scegliere il posto migliore e concederti di arrivare al cinema all’ultimo minuto? Connettiti dal pc al sito del Cinema della Repubblica di San Marino (www.sanmarinocinema.sm) e oltre a vedere la programmazione cinematografica ed i “prossimamente”, potrai avere già in mano il tuo biglietto d’ingresso.

Da sabato prossimo inizierà sul sito 'san marino cinema' la vendita dei biglietti on line per assistere alle proiezioni del Cinema Concordia di Borgo Maggiore

Comperando on line, sarà possibile stampare la mail d’acquisto oppure presentarsi direttamente con lo smartphone al Cinema per accedere alla visione del film.