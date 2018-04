La memoria del paese, in VIDEO da oggi ONLINE, tra Castelli e Consulta estera

Iniziativa culturale tratta da un bando che ha coinvolto ragazzi dei castelli di Acquaviva e Chiesanuova ospiti per un film nelle comunità argentine

Le Giunte di Castello hanno presentato la versione ONLINE del video sulla Consulta dei Sammarinesi all'Estero realizzato con gli argentini. Il lavoro è frutto di un bando di concorso proposto durante la sessione 2017 dell'incontro tra comunità e vinto da 2 ragazzi di Acquaviva e Chiesanuova . Presentazione, promozione e pubblicazione, del documento video girato in Argentina serviranno a raggiungere tutti gli utenti e i cittadini residenti in varie parti del mondo. L'idea multimediale e divulgativa dura 4 anni e coinvolgerà gli altri 7 castelli partecipanti. Visto il successo del precedente bando il progetto sarà riproposto all'imminente Consulta 2018 che si terra in Repubblica la prossima settimana.

fz



Intervista con:

DANIELA GIANNONI Capitano Castello Fiorentino