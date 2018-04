San Marino Teatro: ultimo appuntamento questa sera con Carosello

Riccardo Castagnari in scena al Teatro Titano con "Lo spettacolo comincia con Carosello – 1957-1977" per Sperimental(a)mente questa sera alle 21.00. Si tratta dell'ultimo appuntamento con la Stagione Teatrale di San Marino Teatro.



Carosello indubbiamente ha segnato un’epoca: quella di Studio Uno, Canzonissima, Mille Luci. Riccardo Castagnari, accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Calvani, ci condurrà per mano attraverso tutti quei programmi che hanno formato la sua generazione. Ma in quegli anni lo spettacolo cominciava prima, cominciava appunto con Carosello.



