L'ultimo spettacolo: chiude con CASTAGNARI e CAROSELLO il cartellone ufficiale sammarinese

Ultimo appuntamento in cartellone per la rassegna SPERIMENTAL(A)MENTE stasera alle 21 TEATRO TITANO Riccardo Castagnari presenta LO SPETTACOLO COMINCIA CON CAROSELLO sui vent'anni di televisione (dal '57al '77) che segnarono un'epoca

I 20 ANNI CHE SCONVOLSERO IL VIDEO (inteso come SCHERMO TELEVISIVO, RAI).

Tv e pubblicità tanta qualità per soggetti e storie, interpreti, creatività e soprattutto RECLAME (si chiamavano così gli spot) prima degli spettacoli di punta. E poi tante trasmissioni epocali come CANZONISSIMA o STUDIO UNO per non parlare dei giochi: RISCHIATUTTO intervallato dal romanzo sceneggiato e dai venerdì teatrali.

Tutto aveva inizio 5 minuti prima con CAROSELLO... che anticipava il PALCOSCENICO; esattamente quel che ci ripropone CASTAGNARI, regista, attore e presentatore, della storica TV a TEATRO.

Intervista con RICCARDO CASTAGNARI Attore e Regista