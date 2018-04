Il CAROSELLO di CASTAGNARI, seduce anche i più giovani

Ultima di cartellone ufficiale ieri al Titano con LO SPETTACOLO COMINCIA DOPO CAROSELLO di Riccardo Castagnari

Una esilarante rassegna delle “RECLAME” televisive più note degli anni Sessanta e Settanta. L'attore e regista noto al grande pubblico per l'interpretazione teatrale e musicale di MARLENE D. ha cantato e 'rammentato' con ironia al pubblico in sala le più note pubblicità del ventennio '57-'77 direttamente dal Primo e Secondo canale RAI. CASTAGNARI ha portato per 1 e ½ la storia dei programmi tv più popolari sul palcoscenico sammarinese confrontandoli criticamente e amaramente... col panorama mediatico di oggi. Ha vinto ancora una volta la teatralità dell'uomo di spettacolo capace di fare cultura coinvolgendo il pubblico di differenti età, in platea. Domani ultima replica fuori abbonamento nonostante la chiusura della stagione ufficiale, arriva al Nuovo di Dogana per “Ridiamocisù”, SOTTO IL VESTITO VERNIA.

fz