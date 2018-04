GIANCARLO FRISONI dalla Biennale a Bologna Concept

Dopo la prestigiosa partecipazione per SAN MARINO alla BIENNALE DI VENEZIA 2017 l'artista originario di Valliano, espone le sue opere principali a Palazzo Fantuzzi di Bologna nella retrospettiva di Galleria Farini

Personale bolognese per Frisoni in una sede storica e prestigiosa nella capitale della pittura espositiva per mostre e rassegne celebrate e di successo. GIANCARLO FRISONI porta nel capoluogo emiliano le sue origini contadine (materiali, essenze e odori, ricerca “materica” dal sambuco allo zolfo tutto sulla tela-terra). “Come l'erba che vive sul muro” -dice l'artista- l'anima subisce la catarsi “come gli alberi al vento” e la pace dentro...

82 opere di varie stagioni della vita artistica di FRISONI (che è anche ritrattista e scrittore) per la prima volta tutte insieme. Miscele di pigmenti naturali, gesso e polveri cromatiche in tecnica mista, fanno dell'opera-materia, ARTE.

Fino al 21 aprile dal martedì al venerdì pomeriggio dopo il vernissage curato da Roberta Frabetti che ha presentato al pubblico internazionale autore e collezione originale.

fz



Interviste con:

ROBERTA FRABETTI Critica d'Arte e Curatrice esposizione

GIANCARLO FRISONI Pittore e Autore mostra