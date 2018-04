Presentato il corto "Fratelli" del regista Martin Patrice Ndong Eyebe

Serata all'insegna del cortometraggio cinematografico ieri alla Sala Montelupo di Domagnano con la proiezione di due film diretti dal regista Martin Patrice Ndong Eyebe



47 anni, da 17 residente a San Marino, Martin Patrice Ndong Eyebe regista di origine camerunense, ha al suo attivo già cinque cortometraggi realizzati negli ultimi sei anni, di cui tre presentati anche a Cannes nella sezione non competitiva. Il primo corto proiettato è del 2017 e si intitola “Fatti insoliti”: affronta il tema del clima di paura e sospetto nei confronti della figura dell'immigrato. Il secondo cortometraggio, intitolato “Fratelli” è del 2018 ed è stato presentato in anteprima.

Durante la serata è stata lanciata anche una campagna di “crowdfounding” per la produzione del primo lungometraggio di Ndong Eyebe che si intitolerà “E adesso”. "Sarà pronto – assicura il regista – entro l'anno".



