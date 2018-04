La MISSION d'insegnare: seminario 'greco' in UniRSM

L'Ateneo di Stato ha da poco adottato il regolamento internazionale sui professori esterni e i ricercatori per gli scambi accademici, oggi in aula magna, presentata la ricerca comparativa sull'IMMAGINE SOCIALE dei docenti in GRECIA e a SAN MARINO

Come cambia la percezione del mestiere d'insegnare: aspetto sociale e personale. Cresce la vocazione internazionale dell'università ed emergono nuove figure di VISITING PROFESSORS e RESEARCHERS negli scambi tra paesi che collaborano a livello accademico in programmi e piani di studio.

L'ateneo greco di THESSALY porta in Repubblica la ricerca comparativa in un seminario con l'insegnate responsabile delle tesi sulla “natura delle pratiche di lavoro” e sull'immagine di sé proposta all'esterno a studenti, colleghi e società, tra GRECIA (immagine sociale bassa a livello statale) e SAN MARINO.

Intervista con:

EFROSYNI-ALKISTI PARASKEVOPOULOU-KOLLIA Responsabile progetto comparativo