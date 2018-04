Il FRIGORIFERO di DE LUIGI: arriva l'ultima commedia nera prodotta da RAI CINEMA

METTI LA NONNA IN FREEZER al Concordia protagonista il santarcangiolese Fabio De Luigi amatissimo anche sul Monte fa il finanziare innamorato di Claudia (Miriam Leone ex Miss Italia)



La nonna morta congelata per l'occasione (nascosta al fisco per la pensione incassata dalla nipotina in difficoltà economiche come tanti giovani) e mantenuta a temperatura costante nel congelatore tra lasagne e platesse surgelate, è la mitica BARBARA BUCHET.

La commedia nera all'italiana sempre ironica di FONTANA e STASI ha un suo background sociale tipico dell'italian style... è un'opera unica per questo semplice e di pregio nel panorama filmico nostrano e per noi casalingo. Film ricco di battute leggere che lasciano il sorriso dentro, adatto alle famiglie. Rai Cinema lo ha prodotto a sostegno dei nuovi autori italiani con l'iniziativa ADOTTA UN FILM a suo modo contrasta anche la precarietà economica del nostro cinema.

DE LUIGI è sempre immenso (e la bella vera, mica finta!? come altre primedonne, ottima LEONE) sorprese in coppia per noi addetti ai lavori del territorio che amiamo il TEO sin dai tempi del cabaret di costa in riviera e pure a San Marino, anni Novanta, insieme all'amico riminese, oggi noto sceneggiatore cinetv, Paolino Cananzi.

fz