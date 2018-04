I ragazzi della Fondazione Centro Anch’io Onlus superano il corso Antincendio

Per la prima volta a San Marino si è svolto un corso antincendio per la gestione delle emergenze rivolto a ragazzi con disabilità intellettiva. Grazie al supporto della ditta L'Antincendio Sammarinese, i ragazzi della Fondazione Centro Anch’io Onlus hanno ricevuto un’adeguata formazione sui banchi e poi hanno dimostrato con la pratica di poter spegnere un incendio e sopperire ad un’emergenza . Con l'aiuto di Jader Tosi e Oliviero Alessandrini, i ragazzi hanno conseguito un attestato di partecipazione ma soprattutto hanno acquisito gli strumenti di prevenzione e gestione delle emergenze nella vita quotidiana in casa. Il tutto si è concluso con un pranzo che ha unito tutti gli addetti de L’antincendio Sammarinese, i ragazzi, i dirigenti e tutti i famigliari della Fondazione in un clima di assoluta inclusione. Un momento formativo utile per una normale vita quotidiana e soprattutto un forte momento di inclusione sociale.