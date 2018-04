"BOTTEGA" animalista dal musical al Rifugio APAS

Spettacolo musicale e raccolta della Protezione Animali per curare randagi malati

Sostegno popolare alla campagna APAS in favore dell'ambulatorio del Rifugio con lo spettacolo LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI del Teatro di Porta Portese. La raccolta per l'ecografo veterinario in caso d'emergenza animali darà sostegno ai volontari animalisti sammarinesi. Successo e applausi per l'esilarante commedia musicale, con brani dal vivo che hanno spaziato dal blues al rock intervallati da duetti romantici. Lo spettacolo “cult” americano, reso celebre dalle centinaia di repliche a Broadway, ha fatto riflettere sulla condizione di piccolezza e aridità umane in un cocktail teatrale e canoro condito con tanta ironia, a fin di bene.

fz