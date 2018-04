Master DSA: diplomati medici, psicologi, logopedisti e terapisti della riabilitazione

Consegnati a 22 studenti i diplomi dei master “Tecniche per la rieducazione dei disturbi specifici di apprendimento” e “Valutazione e trattamento neuropsicologico dei disturbi specifici di apprendimento”.

1.500 ore complessive di attività divise in insegnamenti, stage e studio individuale per ognuno dei percorsi formativi.

La cerimonia si è svolta nell'Aula Magna della sede universitaria dell'Antico Monastero di Santa Chiara e ha coinvolto medici, psicologi, logopedisti e terapisti della riabilitazione.