A Rimini il viaggio immaginario di ALIS

All'Rds Stadium lo spettacolo mozzafiato con Le Cirque World's Top Performers

'ALIS', lo show dei record con Le Cirque World's Top Performers sbarca a Rimini questa sera e domani, all'Rds Stadium. Lo spettacolo - presentato ieri alla stampa - potrà contare per il tour 2018 su esempi di eccellenza mondiale del Circo Moderno, provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque. Nel cast acrobati, giocolieri, equilibristi e musicisti pluripremiati: tra i nomi di spicco, i trapezisti Thomas Evans e Audrey Labeau; la giovane Asia Tromler, nel ruolo di Alis, considerata una stella emergente nella disciplina Aerial Silk a 9 metri di altezza; fino al grande ritorno di Joel Baker, clown e acrobata dallo stile unico. Guest star, Lili Chao Rigolo con un numero speciale. 27 in tutto gli artisti in scena per quasi due ore di spettacolo con 16 performance senza interruzioni e senza usare animali.

Nel video l'intervista a Onofrio Colucci, Direttore artistico Le Cirque World's Top Performers e Maestro di cerimonia e un assaggio delle esibizioni.