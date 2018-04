Un concerto a Livorno dedicato a Massimiliano Messieri, docente dell'Istituto Musicale Sammarinese

Il docente di Teoria e Lettura della Musica ed Esercitazioni Orchestrali dell’Istituto Musicale Sammarinese, Massimiliano Messieri, sarà ospite del Conservatorio di Musica "Piero Mascagni" di Livorno in un concerto interamente dedicato alle sue musiche.



L'evento sarà inserito all'interno del Festival Internazionale di Musica Contemporanea "Suoni Inauditi 2018". Si tratta del primo concerto monografico dedicato a Messieri da un conservatorio.



Il concerto livornese vanterà la prima esecuzione mondiale di “Salmo XLIII” per soprano, coro maschile, sassofono baritono, e live electronics su 16 canali indipendenti, che il conservatorio aveva commissionato lo scorso novembre al Maestro Messieri.



L'appuntamento è per lunedì 16 aprile alle ore 18.00 presso l’Auditorium Cesare Chiti di Livorno.



