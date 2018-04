La cultura Steampunk nella "sfilata più pazza del mondo"

Si conclude la due giorni di SteamPunk. Oggi in centro la sfilata più pazza del mondo

110 figuranti per la sfilata dei mezzi Steampunk 'più pazzi del mondo', evento clou dell’appuntamento che ha invaso il Titano con una due giorni che ha numeri che confermano come l’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale San Marino Comics, sia cresciuta in questi due anni e si sia consolidata nel diffondere la particolarità di una corrente artistica che introduce elementi di fantasia in un contesto dove il tempo si è fermato all’800 ma con l’avanzamento tecnologico di oggi. Suggestione dell’Inghilterra vittoriana e del far west americano sul pianello, in una atmosfera in cui il mondo reale si fonde in quello fantastico davanti a turisti incuriositi, catturati dal fascino di mezzi costruiti con materiali dell’epoca, antichi o anticati purché pazzi. Una manifestazione che si cala sempre di più nella realtà che la ospita, tanto che ad ogni gruppo di figuranti è stato abbinato un castello e che è pronta a tornare: avrà una sezione tutta sua ad agosto, in occasione della V edizione di San Marino Comics.

Domani il bilancio della due giorni con tutti i numeri dell'edizione 2018.