Mozart e Da Ponte nelle "Domeniche in musica"

Secondo appuntamento, ieri, delle domeniche in musica con Mozart e il trittico di opere su libretto di Da Ponte: le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Durante l'incontro, come di consueto, è stato possibile ascoltare e vedere esempi musicali attraverso supporti audio e video e, soprattutto, ascoltare musica dal vivo con il contributo di docenti e allievi dell'istituto Musicale. La rassegna è organizzata in collaborazione con la Giunta di Castello di Città.