I MERCOLEDÌ di LETTURA in LUDOTECA



Il Portale dell'Educazione ha un'eccellenza, la Ludoteca POLOGICO di Acquaviva, accoglie i bambini sotto gli 8 anni accompagnati e fino a 13 li invita a giocare e leggere storie insieme

Cercasi papà! o mammà? Per divertirsi e far magie oltreché raccontarsi e raccontare storie animate e 'giocolerie'... con lettori volontari capaci di parlare e bravi ad ascoltare.

Laboratori e invenzioni creative per ragazzi e ragazze in spazi riservati all'utenza scolastica (garantiti e protetti).

Aprile e tutto maggio con:

LIBRI TATTILI

NIDI DI LEGNO PER ANIMALI SELVATICI e TINTURE DI TESSUTI

TORNEI DI VIDEO GAMES

BOUQUET DI FIORI e RICERCHE FOSSILI

GARE di RUOLO e GIOCHI di LEGO o da TAVOLO

Educarsi e formarsi per stare insieme anche ai genitori, degli altri...

Gioca che ti passa... alla “Biblioteca del Giocattolo” giochi, dvd e libri, in prestito anche ai grandi.

