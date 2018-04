19 aprile 1956: il matrimonio del secolo tra il Principe Ranieri e Grace Kelly

62 anni fa il matrimonio da favola tra l’attrice Grace Kelly e il principe Ranieri III di Monaco. Fu uno dei matrimoni più famosi del Novecento, trasmesso in diretta televisiva e visto da milioni di persone nel mondo. Lei era una delle attrici più famose e belle in circolazione, resa famosa dai film di Alfred Hitchcock. Lui era sovrano di un piccolo principato.

Il principe e l'attrice si erano conosciuti al festival di Cannes più o meno un anno prima di sposarsi. Per arrivare a Monaco per il matrimonio, lei partì dal molo 84 di New York in nave, il 4 aprile 1956, con cinquanta parenti, sei damigelle, 80 valigie e un seguito di giornalisti.