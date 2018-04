Future STRADE ECOLOGICHE per il MONTE BIOLOGICO

Governo e Università delineano la viabilità ecosostenibile del futuro

UniRSM e Azienda autonoma per i Lavori pubblici insieme per un progetto ECOSOSTENIBILE. Asfalto con tecniche “verdi” all'avanguardia per gli interventi sulle strade del paese. Le più aggiornate soluzione tecniche presentate in un seminario dal titolo: IL RICICLAGGIO A FREDDO IN AMBITO STRADALE”. La conferenza realizzata in collaborazione con il Politecnico delle Marche ha visto la partecipazione del Rettore CORRADO PETROCELLI e del Segretario al Territorio AUGUSTO MICHELOTTI. Tecnici ed esperti ingegneristici dei 2 atenei hanno descritto materiali e metodi di progettazione e produzione con i relativi controlli di qualità. All'incontro hanno assistito anche rappresentati dei comuni limitrofi e alcuni professionisti di aziende del Titano e della regione Lombardia.

fz