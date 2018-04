Scambio culturale tra scuole: da Bléré a San Marino

È stata ricevuta questa mattina dai Capitani Reggenti una classe di studenti francesi della cittadina Bléré. I ragazzi sono in Repubblica, ospiti dei loro coetanei sammarinesi, per uno scambio culturale con la classe 3A della scuola Media di Fonte dell'Ovo fino al 20 aprile. Questo progetto è nato dal gemellaggio tra il Castello di Montegiardino e la cittadina di Bléré firmato lo scorso anno. Oltre al saluto della Reggenza i ragazzi in questi giorni hanno visitato il centro storico di San Marino, Rimini e le gallerie di Borgo Maggiore. A maggio si invertiranno i ruoli, sarà infatti la 3A di Fonte dell'Ovo a raggiungere gli amici di oltre manica.



Sentiamo la segretaria di Giunta Montegiardino, Iole Maria Agnesi