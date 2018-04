Arte museale in Pieve per i giovedì sammarinesi dell'arte

Continua il ciclo di conversazioni sull'arte tra MEDIOEVO e RINASCIMENTO degli Istituti Culturali in Pinacoteca San Francesco

“Tesori svelati dai musei” sammarinesi in un progetto ideato da Paolo Rondelli e curato da Alessandro Giovanardi. Per i giovedì museali nel terzo incontro di giovedì 19 aprile un tema legato alla simbologia religiosa. “Un’architettura di segni e di luce. L’antica Pieve di San Marino” relatore Johnny Farabegoli, storico e architetto dell'Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Lo studioso ha illustrato i segni nascosti delle pievi antiche, a partire da quella di Città, riflettendo sul valore teologico dello spazio sacro. Nella relazione gli epocali mutamenti, restauri, ricostruzioni, letti in continuità col simbolismo biblico e liturgico cristiano. Prossimo e ultimo appuntamento pomeridiano del giovedì il 10 maggio con il filosofo Natalino Valentini dell'Università di Urbino su BELLEZZA E LITURGIA.

fz