Il rapper Ghemon allo Yellow Factory di Riccione nel "Talk about con Chicco Giuliani

“Io sono” di Ghemon, non è l'ultimo disco del rapper italiano ma si tratta della sua prima autobiografia. Un libro dove cerca di ricostruire il suo lungo percorso interiore raccontando le varie fasi della sua carriera artistica e della sua vita. "Per un artista non è semplice trovare la via per esprimersi, capire quale direzione prendere" spiega l'artista. Ma a tutti i fans di Ghemon diciamo di stare tranquilli, non diventerà uno scrittore, la musica resta ancora al primo posto con tanti progetti in lavorazione.