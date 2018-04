Albanese (Antonio) "CONTROMANO" anche a Borgo Maggiore

Il film di punta della settimana cinematografica sammarinese è CONTROMANO di Antonio Albanese che racconta Milano al tempo degli immigrati in una commedia sociale all'italiana



Il comico d'origine pugliese che vive a Bologna cresciuto artisticamente a Milano si definisce “un figlio dell'immigrazione”, interna. Ha fatto un film sociale veramente CONTRARIO a ruoli invertiti sugli extracomunitari, migranti alla rovescia... L'attore-regista ha un modello dichiarato: KAURISMAKI.

Mario (Albanese) negoziante di calze e cravatte del nord s'imbatte in un abusivo senegalese (Oba) che vendendo calzini in strada a prezzi stracciati gli fa concorrenza. Lui invece di “aiutarlo a casa sua” decide di riportarcelo... insieme alla presunta sorella in realtà fidanzata del paese originario (la badante bellissima Dalila) con più di uno stratagemma li carica in macchina per lasciarli in Senegal! Nel frattempo lungo il lungo... viaggio, s'invaghisce della donna e si avvicina sempre più ai suoi (di lei) parenti in Africa. Ironia e dolcezza per lo stralunato personaggio costruito con maestria da Albanese sulla realtà di tutti i giorni ( in due soli momenti trapela la comicità estrema: nella canzoncina “VA DA' VIA 'L CÙ” e nel ballo tribale del matrimonio, scatenato da sballo, a suon di mosse nevrotiche) e pieno di idee nei risvolti della storia 'migrante' tutta contromano fino alla fine... da vedere.

fz