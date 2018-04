Lutto nel mondo della musica: morto il DJ svedese Avicii

Il DJ svedese Avicii, di 28 anni è stato ritrovato morto ieri a Muscat, la capitale dell'Oman.



Era un idolo per la sua generazione, aveva firmato successi "Levels", "Hey Brothers" e "Wake me up". Quest'ultimo brano l'aveva reso famoso in tutto il mondo.



Ancora sono ignote le cause del decesso.