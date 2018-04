"PETIT PAYSAN" film della critica francese per 2 giorni (24 e 25 aprile) al Concordia

“PETIT PAYSAN un eroe singolare” il film francese dell'anno anche in Repubblica da martedì in prima nazionale grazie a San Marino Cinema



PIERRE, è un giovane contadino allevatore di bovini nella campagna francese di oggi segnato dal ricordo della catastrofe MUCCA PAZZA anni Ottanta, incubo del regista (HUBERT CHAREUL) figlio di agricoltori. Lo sceneggiatore ha ambientato la sua storia agricolo veterinaria durante un'epidemia emorragica vaccina o bovina che pur si dica... espediente narrativo VERISTA di un realismo scientifico da far invidia a un documentario zootecnico. Mungiture e cure veterinarie, un parto dal vero con un vitellino nato sul set, insomma, una sorte di THRILLER della MUCCA PAZZA... con 'personaggi' animali e umani, che si intrecciano in un dramma naturalistico da FATTORIA DEGLI ANIMALI soft. PETIT PAYSAN nasconde un trauma giovanile dell'autore diventando per questo addirittura godibile nelle figure della sorella medico veterinario, della panettiera innamorata con le treccine alla Pippi Calzelunghe o del vecchio vicino scorbutico; per non parlare della relazione malsana di PIERRE con la madre: un mix IMPLOSIVO...

fz