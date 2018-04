Ricordando Giuseppe: concerto dell’Orchestra dell’IMS

Si è svolto ieri sera al Teatro Titano il concerto dell'Orchestra dell'Istituto Musicale Sammarinese. “Ricordando Giuseppe” è stato il titolo che i colleghi dell'istituto hanno voluto dare a questa serata di musica in ricordo del collega Giuseppe Mularoni al terzo anniversario della sua scomparsa.

“C'è stata una bella risposta di pubblico – ha detto il direttore dell'IMS Paolo Santi – e siamo stati contenti per questa partecipazione, in memoria di Giuseppe”.

L'orchestra, costituita da docenti, allievi e anche tanti ex allievi, ha propone un programma che ha spaziato dal concerto in Do maggiore RV533 per due flauti e archi di Antonio Vivaldi a Facades di Philip Glass per due sassofoni soprano e orchestra d’archi, toccando i 10 pezzi della serie “For Children” di Bela Bartok.