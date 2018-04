SORRENTINO in LORO volume 1

In tutte le sale italiane “LORO1” prima parte dell'attesissimo film di Paolo Sorrentino su Berlusconi interpretato da Toni Servillo mentre la seconda parte esce il 10 maggio



LORO sono quelli che contano (almeno dal 2006 e il 2010, periodo tra III e IV governo del Cavaliere, prima della caduta... e possibile rinascita!? sembrerebbe) LUI è la guida, il capo (IL TORERO): “un uomo nuovo perennemente antico” - secondo il regista - “in una specie di purgatorio moderno”.

Il film è tronco, appositamente spezzato in divenire per raccontare e ammaliare lo spettatore ( in scena pecore morte congelate, un rinoceronte a spasso per la Città eterna, un dromedario a una festa, un ratto che fa sbandare un mezzo della nettezza urbana a spargere rifiuti su di LORO!: allegorie sarcastiche e malinconiche dei silenzi in piano sequenza sorrentiniani.

Una storia verosimile e inventata con tanti riferimenti espliciti a personaggi veri e figure se non figuri... reali. Un melodramma farsesco “amorale e decadente ma straordinariamente vitale” con tanta gente “prevedibile ma indecifrabile” secondo il giudizio tenero e in parte assolutorio del premio oscar napoletano, che si chiuderà in un MISTERO2 (di contraddizioni).

fz