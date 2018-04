Il "Formaggio" SLOW FOOD made in San Marino? Si può fare...

SLOW FOOD condotta di Rimini e San Marino propone “FORMAGGIO” corso di promozione sui prodotti caseari tipici locali promosso dalla Centrale del Latte insieme al Consorzio Terra di San Marino

Presentazione-anteprima con degustazioni a Casa di Fabrica del Master of Food “FORMAGGIO” per “raccontare il territorio”. Produzione e cultura dei formaggi derivati dal nostro latte crudo delle 4 aziende bovine e 1 ovina sammarinesi della Cooperativa.

Biodiversità e genuinità, che identificano un territorio di tradizione agricola antica. SLOW FOOD garantisce mission e ideali: prodotti sani, semplici e tracciabili, made in SAN MARINO. “Il cibo è vita” e i tanti “presidi gastronomici” del paese certificano il lavoro dei produttori nazionali in agricoltura (pane, miele, vini, olio e carni oltre agli insaccati, per non parlare di ortaggi e verdure a km0 su un terreno sempre più biologico); la gestione privata in sinergia con le strutture pubbliche di settore propongono un modello futuro basato sulla qualità anche in chiave turistica. Il MASTER di maggio-giugno in 4 lezioni a pagamento con attestato (tenuto dal degustatore GIANCARLO RUSSO): DAL PASCOLO, produzione e mercato, ALLA TAVOLA è un primo passo, che potrebbe portare il marchio SLOW FOOD sul cibo della Repubblica, nel mondo.

fz