Architettura e paesaggio in una GUIDA tutta speciale

Formazione e analisi per operatori turistici e culturali direttamente da UniRSM

Presentato in Biblioteca di Stato, davanti ai responsabili di governo preposti al Territorio e alla Cultura, il libro della sezione”strumenti e documenti” nella Collana di Studi Storici dal titolo GUIDARE A SAN MARINO. Un utile manuale per la formazione di personale nei settori turistico e culturale.”Un laboratorio d'analisi per operatori” curato in un agile testo da Luca Morganti in collaborazione con Sara Rossini con vari contributi di esperti e studiosi. Dati storici e formazione urbana dalle origini fino al primo Ottocento. Cambiamenti e recupero architettonici fino all'ultima cerchia muraria con il moderno restauro e ultima ristrutturazione. In pratica un corso sintetico preparatorio alla attività professionale nel centro storico ancora in divenire da sviluppare in una seconda opera.

