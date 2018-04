CONCERTO DI NATALE all'A.S.D.O.S.

Fondazioni bancarie e associazioni sammarinesi insieme per solidarietà in aiuto alle signore colpite da problemi oncologici

Cerimonia di consegna del ricavato relativo al CONCERTO DI NATALE 2017. In sala conferenze CARISP San Marino di Palazzo SUMS un evento promossa dalla CORALE sammarinese. Le fondazioni bancarie ENTE CASSA, BSM, CASSA DI RISPARMIO sostenitrici storiche della associazione musicale hanno partecipato insieme alla presidente della Corale Giovanna Crescentini all'incontro benefico. Consegnata la somma di denaro con gli incassi alla presidente Mara Valentini devoluti direttamente all'A.S.D.O.S. Sant'Agata. L'Associazione Donne Operate al Seno è nota in Repubblica per il sostegno pratico e morale delle persone colpite da malattie mammarie durante il difficile cammino di riabilitazione.

fz