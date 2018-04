Premiate le 5 Stelle del giornalismo: riconoscimento anche a Paolo Liguori

Dedicato alle firme del panorama italiano e internazionale, il Premio "5 Stelle al Giornalismo" andato in scena ieri sera a Milano Marittima ha visto affrontare tante tematiche di attualità.

Giornalismo in tutte le sue sfaccettature. Si è parlato di qualità dell'informazione, della necessità di aumentare la credibilità del giornalismo, ma anche di fake news e delle prospettive del mondo informativo.

Un premio che ha un messaggio rivolto alla correttezza delle informazione e che ha incoronato 5 professionisti dell'informazione che si sono particolarmente distinti nel 2018.

Nell'informazione è fondamentale riuscire a essere sempre all'avanguardia, e quella con il digitale è una sfida difficile, ma che va affrontata, come ha spiegato il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali Maurizio Costa.

"Non conosciamo una crisi forte come il resto della carta stampata – ha detto la premiata direttrice del settimanale Grazia Silvia Grilli - siamo riusciti anche attraverso influencer digitali ad allacciare un nuovo pubblico al giornale".

Nella serata condotta da Massimo Giletti, con la partecipazione di Alessia Ventura, ha ricevuto uno dei 5 riconoscimenti anche il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori.

Premiati sul palco anche Francesco Carrassi, direttore de la Nazione, il Telegrafo e Quotidiano Nazionale e il direttore del Tg1 Andrea Montanari.

Per la stampa estera è stata scelta Ute Müller, giornalista dell’agenzia di stampa Deutscher Press Agentur.

Non solo giornalismo.

Un importante momento della serata è stato l'attribuzione del premio "Antonio Batani" a Dino Amadori, Direttore scientifico dell’Istituto per lo Studio e la Cura dei Tumori, per l’immenso lavoro di ricerca e cura portato avanti negli anni.



Sentiamo Maurizio Costa, presidente Fieg



Silvia Sacchi