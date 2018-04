EX AEQUO per EMMA ROSSI: progetti per risolvere problemi urbanistici sul Monte

Una speciale conversazione su progetti e idee dei giovani dal titolo VIVERE A SAN MARINO durante la premiazione del secondo concorso promosso dall'ASSOCIAZIONE EMMA ROSSI

PREMIO EMMA ROSSI del valore di 5000 euro con relativa mostra e conversazione pubbliche dei progetti partecipanti al concorso d'idee per giovani professionisti e studenti a livello individuale o in gruppi d'elaborazione e studio. 7 progetti urbanistici originali e innovativi su città, paesaggio e territorio, per “VIVERE A SAN MARINO” sottoposti a una giuria qualificata internazionale.

Hanno vinto ex aequo 2 idee per San Marino capaci d'individuare problemi da risolvere :

PERCORSI DI MEMORIE;

CYCLE RSM.

Ambedue i lavori hanno disegnato un modo di immaginare (sognare) il paese concreto e al contempo creativo.

ANDREAS OTTO KIPAR ha presieduto la commissione di 5 esperti, tra cui il sammarinese Gino Zani, partecipando anche al dibattito. L'incontro e il confronto, presente il presidente dell'Ordine Ingegneri e Architetti Maurizio Del Din, è stato moderato davanti ai tanti cittadini intervenuti dal Caporedattore di RTV Sergio Barducci.

