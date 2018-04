Musica: reunion Abba, nuovi brani dopo 35 anni

Gli Abba in studio per registrare nuovi brani dopo 35 anni: l'annuncio della reunion arriva dalla stessa leggendaria band pop su Instagram. La decisione di andare avanti con il progetto di un 'virtual tour', spiega il quartetto svedese nel post, ha avuto "conseguenze inattese". "Abbiamo avuto la sensazione che, dopo 35 anni, potesse essere divertente riunire le forze e tornare insieme in studio di registrazione. E così abbiamo fatto. E' stato come se il tempo si fosse fermato e ci fossimo presi solo una breve vacanza. Un'esperienza entusiasmante!"