Tutti i supereroi in un solo film: AVENGERS la guerra infinita

“AVENGERS: INFINITY WAR” terzo capitolo dei “vendicatori” al cinema Concordia fino al 6 maggio prossimo arrivano tutti i supereroi della MARVEL



Intanto la guerra infinita non finisce qui (dopo i primi 149 minuti). È prodotto in 2 parti con la seconda pellicola 'definitiva' in uscita nel maggio 2019. Il nostro è uno dei film più costosi di sempre con un budget di 300 mln di dollaro al secondo posto dopo i 380 dei Pirati dei Caraibi.

C'è veramente tutto: Pietre dell'Infinito, robot e umani modificati (Celstiali) specie Eterne tipo il cattivo, ossessionato dalla Morte, THANOS, un nuovo dio imperfetto e distruttore.. C'entrano pure i Guardiani della Galassia e addirittura 76 diversi personaggi compresi i 19 AVENGERS più famosi nello stesso universo di IRON MAN; non manca il mondo di Wakada del recentissimo BLACK PANTHER. Fantascienza con avventura e azione ben assortite dalla distribuzione Disney. Da tener d'occhio l'Ordine Nero e gli eserciti alieni che riunificano in nome del bene i nostri eroi dapprima divisi, in una missione possibile e durissima, per salvare la terra (ma vedremo l'anno prossimo, come...).

