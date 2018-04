PERFORMANCE sui sogni del poeta BALDACCI in recitazione e musica

Evento culturale d'intrattenimento poetico recitato e musicato da soli artisti sammarinesi

IL RUMORE DEI SOGNI spettacolo di poesia e musica in Sala SUMS. Una serata lirica e letteraria con la scrittura di Giovanni Bladacci e la voce narrante di Sonia Gassi che ha interpretato e condotto l'incontro. Accompagnamento musicale e melodie sul “reading” dei musicisti Monica Moroni, flautista e Fabio Casali, chitarrista, classici. Spettacolo d'intrattenimento sammarinese basato sull'opera antologica anche in prosa di Baldacci. Coordinamento musicale e scelta dei brani di Augusto Ciavatta per Voice Academy.

fz