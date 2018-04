Gli ULIVI dell'USTAL diventano il "Sogno di una casa"

Iniziativa benefica e di condivisione dei pellegrini sammarinesi legati ai pellegrinaggi della diocesi

USTAL-UNITALSI, le associazioni di volontariato per il trasporto pellegrini e ammalati a Loreto e Lourdes, hanno destinato il ricavato della loro Giornata nazionale di marzo 2018 in beneficenza a sostegno di bambini e disabili. La vendita delle PIANTINE D'ULIVO e le offerte dei diocesani a San Marino e nel Montefeltro sono andate alla Terra Santa e in parte a una fondazione del Titano. Con una cerimonia solidale ufficiale nella mattinata di oggi alla CASA DEI RAGAZZI di Fiorentino è avvenuta la consegna di parte della raccolta per alcune migliaia di euro in condivisione. Sarà la FONDAZIONE C'ENTRO ANCH'IO a gestire l'investimento nel Progetto CHIAVI DI CASA per i più bisognosi in difficoltà.

