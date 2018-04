#MEETING18 che gira INCONTRO (Internazionale) che va

MEETING NEL MONDO tappe di avvicinamento a Rimini 2018 dopo Stati Uniti, Messico e Portogallo, è in questi giorni a Barcellona

Dal 2016 chi passava al MEETING venendo dall'estero si chiedeva perché non anche (da noi) in altri paesi!? Così altrettanto spontaneamente nasce il MEETING INTERNAZIONALE come gesto collettivo basato sullo stupore di un incontro sempre diverso in ogni dove.

LE STESSE FORZE CHE MUOVONO LA STORIA E FANNO L'UOMO FELICE: in sintesi questo è il desiderio dei vari ospiti e l'EVENTO-AVVENIMENTO d'AMICIZIA ovunque si vada.

La domanda è: “Che cosa cerchiamo veramente per noi e per le persone cui siamo legati?”.

La risposta è già in queste esperienze che proseguono a maggio in Paraguay e a BRNO.

fz



Intervista con Fausto Bertinotti Già Presidente della Camera dei Deputati