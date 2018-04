Rimini: flash mob per festeggiare la Giornata Internazionale della Danza

Flash mob, nel pomeriggio, in Piazza Cavour a Rimini, per celebrare con originalità la “Giornata Internazionale della Danza”, promossa dall'UNESCO. Composta una “danza di umanità”, dove tutti hanno potuto esprimersi a prescindere dall'età, l'etnia il sesso o le abilità. Ad organizzare l'iniziativa una serie di associazioni, compagnie e collettivi di danza e teatro; in collaborazione con il Comune di Rimini e nell'ambito della Biennale del Disegno. “La danza – è stato detto – è l'unico linguaggio che si possa scrivere e parlare, in questo mondo, senza creare conflitti”.