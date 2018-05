È sammarinese il nuovo Fiduciario della Condotta Slow Food di Rimini e San Marino

Si è svolto all'Agriturismo Case Mori a Rimini il Congresso di Condotta del gruppo Slow Food per il territorio di Rimini e San Marino, con l’elezione di un nuovo Comitato e di un nuovo Fiduciario: Serena Boschi, sammarinese di 28 anni.



Alla presenza del Segretario Slow Food Regionale Claudia Piva, la Condotta locale ha presentato il Programma di Mandato per i prossimi mesi, che prevede, tra le altre attività, una mappatura del territorio per identificare i ristoratori, gli esercenti ma, soprattutto, i piccoli produttori in linea con gli ideali di Slow Food, al fine di creare una rete di collaboratori con i quali lavorare in sinergia e perseguire obiettivi comuni.



Registrato un positivo incremento in attività e in numero di soci, segno dell’evidente ripresa, e con in programma numerose iniziative che uniscono l’aspetto di educazione al consumo a quello del piacere conviviale della buona tavola, con un occhio di riguardo alle tematiche ambientali e sociali care al movimento.