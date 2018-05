"UNA BELLA GIORNATA...": la pellicola vincente di CANNES al cineforum

“A BEAUTIFUL DAY” dello scozzese Lynne Ramsay con Joaquin phoenix premi miglior attore e sceneggiatura a Cannes in multisala riminese e nei cinema d'essai

Un po' TAXI DRIVER un tantino THOR: Joe, il protagonista, giustiziare, ex militare anche killer custodisce amorevolmente la madre e salva le bambini abusate dagli orchi uccidendo a martellate chiunque lo ostacoli. Musiche (Johnny Greenwood) e montaggio oltre alla fotografia sporca quasi livida fanno del film un'opera paradossale soprattutto per il titolo: A BEUTIFUL DAY (un bel giorno) per morire o rinascere, dipende dal protagonista...

Una pellicola fuori dal coro e non certo dentro al mercato, per questo da circuito d'essai e buona multisala, coprodotta con il supporto degli Amazon Studios.

Vite spezzate quelle delle piccole vittime e degli adulti protagonisti in una CINCINNATI nero tunnel di atrocità, vista e vissuta dalla stessa regista scozzese, come una lavagna nera in cui scrivere con un gessetto scuro la parola SPERANZA...

fz