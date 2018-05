HTA MEDICA con TISS'YOU in un gruppo: biomedicina al più alto livello in udienza reggenziale



Ricerca e innovazione in campo medico per il cittadino dai REGGENTI e domani in un convegno sul Monte

Udienza della Reggenza ai rappresentanti del gruppo HTA MEDICA presente anche al FORUM SANITÀ 4.0 di domani sulla medicina rigenerativa. Il Segretario alla Sanità Franco Santi ha presentato ai Capi di Stato la realtà biomedicale di ricerca e sviluppo imprenditoriale attiva nel paese. Le aziende del gruppo lavorano su un mercato che comprende ricerca e consulenza sanitaria al più alto livello. I dirigenti della società medica hanno esposto ai Capitani Reggenti la loro MISSION rivolta essenzialmente alla persona, cittadino e medico, insieme per la salute generale. “conoscenza scientifica e innovazione tecnologica vanno di pari passo con salute e benessere che lo Stato tende a garantire a tutti” - hanno concluso i REGGENTI, augurando successo e sviluppo a collaboratori e vertici del gruppo associato.

fz

