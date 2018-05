GUERRA chiama SEPÙLVEDA al FULGOR

Al Fulgor di Rimini l'Associazione intitolata a TONINO ricorda il poeta e sceneggiatore presentandone l'OPERA OMNIA prima parte, testimonial lo scrittore cileno invitato dal figlio ANDREA noto compositore cinematografico

Apre il PARCO LETTERARIO di Tonino Guerra con la presentazione al Fulgor dell'OPERA OMNIA 1946-2012 del maestro L'INFANZIA DEL MONDO a cura di Luca Cesari, voluti dal figlio ANDREA noto compositore, testimonial LUIS SEPÚLVEDA eletto presidente onorario dell'Associazione.



Una giornata di cultura e ricordi (presentata da Andrea Purgatori, giornalista e sceneggiatore) tra spettacolo e letteratura nella sua Rimini (a far gli onori di casa il sindaco GNASSI). TONINO GUERRA è vivo nell'associazione da lui fondata e oggi guidata dal figlio ANDREA compositore di fama. SEPÙLVEDA è venuto apposta al FULGOR felliniano ripetendo il gesto della visita fatta a Pennabilli nel 2000 alla FESTA PER TONINO. Un'amicizia vera nata sulla scrittura e sul cinema veri amori dei due scrittori.

IL PARCO LETTERARIO (a iniziare, la prima parte -1946-2012 - dell'Opera Omnia curata da Cesari, a cui seguirà la parte seconda), invece, serve a raccontare GUERRA per sempre, al mondo e alla sua gente, invitando amici e colleghi a parlar d'arte e poesia: le sue.

Storie popolari e poemi sono “forze vive in tutto uguali” ancor più per la Settima Arte con la sceneggiatura: raddoppiano con le immagini (diventano magia, secondo Tonino).

A casa oggi chiamano LUIS, “il VECCHIO” come lo era TONINO per tutti noi, colui che sapeva...

fz

Interviste con:

LUIS SEPÙLVEDA Scrittore

ANDREA GUERRA Compositore