#ESC2018: Il capodelegazione Alessandro Capicchioni parla ai nostri microfoni

In attesa delle semifinali dell'Eurovision Song Contest 2018, il capodelegazione di San Marino Alessandro Capicchioni ha parlato ai nostri microfoni per descriverci i preparativi e l'atmosfera a Lisbona.



San Marino concorrerà nella serata di giovedì 10 maggio con il brano di Jessika feat. Jenifer Brening "Who We Are".





Su San Marino RTV l'appuntamento per la prima semifinale è martedì 8 maggio alle ore 21:00.